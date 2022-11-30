Politika

‘ABD Rus Wagner grubunu terörist ilan edebilir’

ABD yönetiminin Rus paralı asker grubu Wagner'i yabancı “terörist örgüt” ilan etmeyi değerlendirdiği bildirildi.
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Wagner grubu üyeleri
Wagner grubu üyeleri
ABD ABD Wagner Grubu terörist örgüt

HABER MERKEZİ

Bloomberg'in haberine göre,  Joe Biden yönetimi Rus paralı asker grubu Wagner'i yabancı “terörist örgüt” ilan etmeyi değerlendiriyor.

Haberde kaynak olarak belirtilen ve ismi paylaşılmayan 2 kişi, nihai karara henüz varılmadığını söyledi.

ABD'de söz konusu adımın, Rusya'nın "terörü destekleyen ülke" ilan edilmesini talep eden grupları yatıştırmak için atılabileceği öngörülüyor.

Wagner'in terörist örgüt olarak nitelenmesinin cezai yükümlülük getireceği ve grubun operasyonlarına dünya çapında etki edebileceği aktarılıyor.

Rus hükümeti, Wagner ile resmi bağının olduğuna dair iddiaları reddediyor.

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