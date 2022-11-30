Hillary Clinton ve kadın sanatçılardan BM’ye İran çağrısı

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Pazartesi günü Manhattan ve Queens arasındaki Doğu Nehri üzerinde yer alan Roosevelt Adası'nda, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "Gözler İran'ın Üzerinde" adlı sanat eserlerinin açılış törenine katıldı.

Hillary Clinton, açılışta yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

"Bu program, kamuoyunun İranlı kadın ve kızların maruz kaldığı vahşi baskıyı unutmamasını sağlamayı amaçlıyor. Mahsa Amini'nin polis tarafından öldürülmesi, İran halkının önderlik ettiği, kadın ve kızların, 'Yeter! Artık bu zulme izin vermeyeceğiz' dediği bir devrimi ateşledi."

İran, 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin Tahran'da "Ahlak Devriyeleri" tarafından "uygunsuz başörtüsü" bahanesiyle tutuklanmasının ardından 16 Eylül'de katledilmesinden bu yana protestolara sahne oluyor.

Hillary Clinton, bir ay önce başlatılan ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından da desteklenen, "BM üye devletlerinin İran vatandaşlarının güvenliğini sağlaması ve İran'ı BM Kadının Statüsü Komisyonu'ndan çıkarması" yönündeki uluslararası bir dilekçeden alıntı yaparak “Bu komisyon ve BM, İran'ı saflarında tutarak inandırıcılığını yitiriyor" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi, İran'ı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesiyle ilgilenen BM Kadın Komisyonu'nun dışında bırakan bir ABD karar taslağını 14 Aralık'ta oylayacak.

ABD, İran'ın politikalarını "kadınların haklarına ve Kadının Statüsü Komisyonu'nun yetkisine açıkça aykırı" olmakla suçlayan bir karar taslağı hazırladı.

İran, her yıl Mart ayında toplanan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan 45 üyeli organda dört yıllık bir görev dönemine yeni başladı.