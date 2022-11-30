Başbakan Mesrur Barzani: Kuveyt’le dostane ilişkilerimiz var
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, Kuveyt’in yeni Bağdat Büyükelçisi Tarek Abdullah Al-Faraj’ı kabul etti.
Yeni görevinde Al-Faraj’a başarılar dileyen Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile Kuveyt arasındaki dostane ilişkilere vurgu yaparak, Kuveyt’le ilişkilerin çok yönlü olarak gelişmesini istediklerini belirtti.
Büyükelçi Al-Faraj da Kürdistan Bölgesi’ndeki imar ve gelişmeden övgüyle söz ederek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle başta ticaret ve yatırım olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti.