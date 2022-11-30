Politika

Başbakan Mesrur Barzani: Kuveyt’le dostane ilişkilerimiz var

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi ile Kuveyt arasındaki dostane ilişkilere vurgu yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani kuveyt Tarek Abdullah Al-Faraj

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kuveyt’in yeni Bağdat Büyükelçisi Tarek Abdullah Al-Faraj’ı kabul etti.

Yeni görevinde Al-Faraj’a başarılar dileyen Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile Kuveyt arasındaki dostane ilişkilere vurgu yaparak, Kuveyt’le ilişkilerin çok yönlü olarak gelişmesini istediklerini belirtti.

Büyükelçi Al-Faraj da Kürdistan Bölgesi’ndeki imar ve gelişmeden övgüyle söz ederek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle başta ticaret ve yatırım olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv