İsveç: Türkiye ile anlaşma yolunda ilerleme kaydediyoruz

HABER MERKEZİ

Tobias Billström, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda dün Bükreş'te yaptıkları görüşmeyi ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye değerlendirdi.

Billström, "NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Bunu dün Bükreş'te görüştüğümüz diğer meslektaşlarım da onayladı. Çok yakında Türkiye'ye gideceğim ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşeceğim. Orada birçok konuyu ele alma fırsatı bulacağız. Bu görüşmeyi de dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, ne zaman İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını bilmediğini söyleyen Billström, "Sabit bir zaman dilimini işaret etmek yanlış olur. Ancak dün Bükreş'teki görüşmede ortaya çıkan, ilerleme sağlandıkça Türkiye'nin parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak bir noktaya gelebilir" dedi.

TERÖR YASASI YAZDAN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da yılbaşında yürürlüğe girecek yeni terör yasasının uygulamasına yazdan önce başlayacaklarını söyledi.

Kristersson, ülkesinin haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra kapsamında Stockholm'de gerçekleştirilen ikinci ortak mekanizma toplantısını değerlendirdi.

Toplantının verimli geçtiğini aktaran Kristersson, "Türk tarafı açıkça ilk defa memnuniyetlerini dile getirdi" dedi.

Kristersson, yeni terör yasasına değinerek, "Bu yılın başında çıkacak ve terör örgütlerine katılmayı engelleyen terör yasasının uygulaması yazdan önce başlayacak. İsveç, Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymaya devam ediyor" diye konuştu.