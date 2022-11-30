İran’dan Türkiye’ye: Kara operasyonu durumu daha da karmaşık hale getirir

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede sınırdaki son gelişmeler ile Suriye’deki çatışmalı durumun ele alındığı kaydedildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’nda (İSNA) yer alan habere göre Abdullahiyan Çavuşloğlu’na, “İran’ın, Türkiye’nin güvenlik endişelerini anladığını ve bu endişelerin ortadan kaldırılması gerektiğini” söylediği belirtildi.

Abdullahiyan, bunun için iki ülke arasında güvenlik görüşmelerinin yapılması gerektiğini aktardı.

Türkiye’nin bir kara operasyonuna başvurmasının sorunları çözmeyeceği gibi tahribata yol açacağını belirten Abdullahiyan, bunun durumu daha da karmaşık hale getireceğini ifade etti.

Abdullahiyan, Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların siyasi yollardan çözümü için her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Haberde, Çavuşoğlu’nun İran’ın “yapıcı rolü”ne övgüde bulunduğu ve iki taraf arasında temasların sürmesi konusunda mutabık kalındığını belirtildi.