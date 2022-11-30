Çin'den Türkiye ve İsrail'e: Suriye'deki operasyonları derhal durdurun

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Çin, Türkiye ve İsrail'e Suriye'ye yönelik operasyonları 'derhal durdurma' çağrısında bulundu.

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Şuang, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmalıyız" dedi.

Geng, Türkiye ve İsrail'in eylemlerinin 'Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü büyük ölçüde ihlal ettiğini' söyledi ve bunun Suriye'deki krizin tırmanmasına ve yayılmasına yol açabileceğini vurguladı.

Geng ayrıca, Türkiye ve İsrail'in Suriye'deki eylemlerinden duyduğu derin endişeyi dile getirerek, bu saldırıların derhal durdurulması ve durumu tırmandırabilecek herhangi bir eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.