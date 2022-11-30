Politika

Çin'den Türkiye ve İsrail'e: Suriye'deki operasyonları derhal durdurun

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Şuang, Türkiye ve İsrail'e Suriye'ye yönelik operasyonları derhal durdurma çağrısında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Geng Şuang Çin İsrail Türkiye Suriye

HABER MERKEZİ

Çin, Türkiye ve İsrail'e Suriye'ye yönelik operasyonları 'derhal durdurma' çağrısında bulundu.

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Şuang, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmalıyız" dedi.

Geng, Türkiye ve İsrail'in eylemlerinin 'Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü büyük ölçüde ihlal ettiğini' söyledi ve bunun Suriye'deki krizin tırmanmasına ve yayılmasına yol açabileceğini vurguladı.

Geng ayrıca, Türkiye ve İsrail'in Suriye'deki eylemlerinden duyduğu derin endişeyi dile getirerek, bu saldırıların derhal durdurulması ve durumu tırmandırabilecek herhangi bir eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv