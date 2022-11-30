Politika

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'nde patlama

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada en az 1 kişi yaralandı.
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dünya İspanya Madrid Ukrayna Büyükelçilik Patlama

HABER MERKEZİ

İspanyol polisi, Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonrası patlama meydana geldiğini duyurdu.

Patlamada en az 1 kişi yaralandı.

Polisin yaptığı açıklamada, personelin hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Öte yandan dedektifler olayı adli tıp ve istihbarat müfettişlerinin de yardımıyla soruşturuyor.

TVE yayın kanalının verdiği habere göre, büyükelçiliği çevreleyen alan kordon altına alındı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, İspanya Büyükelçiliği'ndeki patlamanın ardından tüm büyükelçiliklerinde güvenliğin artırılmasını istedi.

 

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