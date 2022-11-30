Politika

Başbakan Japon büyükelçi ile eğitim durumunu iyileştirmeyi görüştü

Görüşmede Başbakan Mesrur Barzani, Japon büyükelçiyi tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Futoshi Matsumoto japonya

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Japonya’nın yeni Irak Büyükelçisi Futoshi Matsumoto’yu kabul etti.

Başkent Erbil’deki görüşmede, Kürdistan Bölgesi'ndeki eğitim durumunu iyileştirmek için Japon uzmanlığı ve deneyiminden istifade edilmesine vurgu yapıldı.

Görüşmede Başbakan Mesrur Barzani, Japon büyükelçiyi tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile Japonya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için büyükelçiye, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin tam desteğini dile getirdi.

Japonya’nın Irak Büyükelçisi Matsumoto da, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde özellikle su, kanalizasyon, elektrik, imar planları ve mülteci ve yerinden edilmişlere insani yardım alanlarındaki faaliyet ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi'ndeki eğitim ve okulların durumunun iyileştirilmesi ve bu alanda Japonya tecrübesinden istifade edilmesi de ele alındı.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv