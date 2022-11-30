Başbakan Japon büyükelçi ile eğitim durumunu iyileştirmeyi görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Japonya’nın yeni Irak Büyükelçisi Futoshi Matsumoto’yu kabul etti.

Başkent Erbil’deki görüşmede, Kürdistan Bölgesi'ndeki eğitim durumunu iyileştirmek için Japon uzmanlığı ve deneyiminden istifade edilmesine vurgu yapıldı.

Görüşmede Başbakan Mesrur Barzani, Japon büyükelçiyi tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi ile Japonya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için büyükelçiye, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin tam desteğini dile getirdi.

Japonya’nın Irak Büyükelçisi Matsumoto da, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde özellikle su, kanalizasyon, elektrik, imar planları ve mülteci ve yerinden edilmişlere insani yardım alanlarındaki faaliyet ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi'ndeki eğitim ve okulların durumunun iyileştirilmesi ve bu alanda Japonya tecrübesinden istifade edilmesi de ele alındı.