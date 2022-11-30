Politika

Rusya’da LGBT ve pedofili propagandasını yasaklayan yasa paketi onaylandı

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, LGBT propagandası ile pedofili propagandasını yasaklayan yasa paketini onayladı.
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HABER MERKEZİ

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, LGBT propagandası ile pedofili propagandasını, ayrıca LGBT bilgilerinin ve gençler arasında cinsiyet değişikliğini teşvik eden bilgilerin gösterimini yasaklayan yasa paketini onayladı.

İnternet, medya, kitap içeriklerini, görsel-işitsel hizmet uygulamalarını, sinema ve reklam sektörünü etkileyecek olan paketteki temel yasaya göre çocuklar arasında yayılması yasak olan, geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin ve/veya tercihlerin propagandası ve gösteriminin yanı sıra çocukların cinsiyetlerini değiştirmek istemelerine neden olabilecek bilgilerin listesi genişletiliyor.

Yasa kapsamında yetişkinler ve çocuklar arasında geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin teşvik edilmesi için bireylere 50 bin ila 400 bin ruble, yetkililere 800 bin rubleye kadar, tüzel kişilere ise 5 milyon rubleye kadar para cezaları getiriliyor.

Yasa kapsamında ayrıca pedofili propagandası için bireylere 200 bin ila 800 bin ruble, tüzel kişilere ise 10 milyon rubleye kadar para cezaları getiriliyor.

Reşit olmayanlar arasında geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin gösterildiği bilgileri yaymanın cezaları ise bireyler için 50 bin ila 200 bin ruble arasında değişecek, tüzel kişiler içinse 4 milyon rubleye kadar uygulanacak.

 

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