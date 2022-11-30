D Grubu’nda Fransa ve Avustralya turu atladı

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2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus ile Fransa karşı karşıya geldi.

Teknik direktör Didier Deschamps'ın kaleyi emanet ettiği Mandanda, 37 yaş 247 günle Fransa forması giyen en yaşlı futbolcu oldu.

Daha önce son 16 turunu garantileyen son şampiyon Fransa, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Yedek ağırlıklı kadroyla maça başlayan Fransa karşısında Tunus'a galibiyeti getiren gol 58' Wahbi Khazri'den geldi.

Teknik direktör Didier Deschamps Adrien Rabiot, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Antoine Griezzman'ı ikinci yarıda oyuna sürdü.

90+8'de Griezmann'ın golü VAR kontrolü sonrası iptal edildi.

Tur için Tunus'a galibiyet yeterli olmadı. Grubun diğer maçında Avustralya, Danimarka'yı devirmesiyle ikinci oldu oldu ve üst tura yükselen taraf oldu.

Fransa, grupta oynadığı ilk 2 maçta Avustralya'ya 4-1, Danimarka'ya da 2-1 üstünlük kurdu. Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus, Avustralya'ya ise 1-0 mağlup oldu.

D Grubu'nda tur atlayan Fransa ve Avustralya, Arjantin, Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı C Grubu'ndaki takımlarla eşleşecek.

AVUSTRALYA 1-0 DANİMARKA

D Grubu'nda Avustralya ve Danimarka, Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Danimarka, mücadelenin ilk 45 dakikasında baskılı bir oyun oynarken yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Avustralya da gol bulamazken karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında da iki ekip skor üretemezken 60. dakikada Avustralya öne geçti.

60. dakikada hızlı gelişen Avustralya atağında savunmanın arkasına sarkan Mathew Leckie, Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'ı mağlup ederek takımını öne geçirdi.

Maçın kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Avustralya sahadan 3 puanla ayrılarak 2022 Dünya Kupası'nda ikinci kez kazandı.

Bu sonucun ardından Avustralya, puanını 6 yaptı ve Fransa'nın ardından D Grubu'nda son 16 biletini alan ikinci takım oldu.

Turnuvada galibiyeti bulunmayan Danimarka ise 1 puanla 2022 Dünya Kupası'na veda etti.

Grubunu ikinci sırada tamamlayan Avustralya'nın rakibi, bugün C Grubu'nda oynanacak maçların ardından belli olacak.