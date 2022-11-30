Rusya'dan Rojava’ya askeri takviye

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Suriye'de Beşar Esad yönetimini destekleyen Rusya'nın Türkiye sınırına yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Tel Rıfat bölgesine takviye gönderdiği belirtildi.

Bölge sakinleri ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin AFP haber ajansına verdiği bilgilere göre Rusya güçleri, Türkiye'nin kara harekatı düzenlemekle tehdit ettiği DSG ve Suriye ordusunun kontrolündeki bölgede varlığını arttırdı.

Tel Rıfat bölge sakinleri, Rusların takviyesinin kente ulaştığını bildirdi.

Bölge sakinlerine göre Rus güçleri, bölgedeki DSG ve Türkiye yanlısı güçler tarafından kontrol edilen bölgeler arasına yeni barikatlar yerleştirdi.

Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) elindeki Tel Rıfat, bir yanda Suriye ordusu, diğer yanda ise Türkiye destekli muhalif güçlerle çevrili durumda.

MENAG HAVAALANI VE KOBANİ'YE TAKVİYE

Suriye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise Rus güçlerinin Suriye rejiminin elindeki Tel Rıfat'a yakın Menag askeri havaalanındaki varlığını sağlamlaştırdığını ifade etti.

SOHR ayrıca Rusların Kobani yakınlarında da güçlerini takviye ettiğini kaydetti.

AFP'ye konuşan SOHR güvenlik yetkilisi Rami Abdurrahman, Rus güçlerinin helikopterlerle devriye gezdiğini belirterek "Bu takviyelerin amacı Türk askeri operasyonunu engellemek ya da geciktirmek olabilir" dedi.

Suriye'deki Kürt güçlerin oluşturduğu DSG salı günü Rusya'dan Türkiye üzerinde kara operasyonundan vazgeçirmek için baskı kurmasını istediğini belirtmişti.

ROJAVA’YA OPERASYON

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin zamanı geldiğinde "kendisini tehdit edenlere" karşı kara harekatı düzenleneceğine işaret ederek, güney sınırında 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturmak amacıyla öncelikle Tel Rıfat ve ayrıca Minbiç ve Kobani'yi hedef alacaklarını ifade ediyor.

Ankara, 13 Kasım'da İstanbul'da meydana gelen ve altı kişinin ölümüne neden olan saldırılardan YPG'yi sorumlu tutarak Rojava’ya hava operasyonu düzenlemişti.

Şimdi kara harekatına hazırlandığını belirten Ankara'ya karşı Rusya, ABD ve Almanya operasyondan vazgeçmesi çağrısında bulunuyor.