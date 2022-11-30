9. Duhok Uluslararası Film Festivali başlıyor: Her yıl çıtası yükselen bir etkinlik

DUHOK (K24)

Dokuzuncu Duhok Uluslararası Film Festivali yarın açılışını yapıyor.

Çok sayıda filmin gösterileceği festivalde pek çok yönetmen de yer alacak ve çeşitli paneller düzenlenecek.

Festival, 1 - 8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Duhok Uluslararası Film Festivali’nin sanat bölümünden sorumlu Saman Mustafa, etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede, festivalin her yıl çıtasını yükselttiğini ve bu yılki etkinliğin daha iyi olması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Festival kapsamında çok sayıda ünlü sinemacının Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edeceğini dile getiren Saman Mustafa, “Festival, Kürdistan’ın dört parçasındaki Kürt sinemacıları bir araya getirmek için önemli bir merkez haline geldi” dedi.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek Duhok Uluslararası Film Festivali'nin ana teması göç üzerine ve bu nedenle mülteci kamplarında bir dizi sinematografik çalışmanın gösterilmesine karar verildi.

Festivalin tanıtım sorumlusu Hasan Arif ise, film festivalinin Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın en önemli sinema, sanat ve düşünce etkinliklerinden biri olduğunu kaydetti.

Arif, önceki yıllardan farklı olarak, bu yıl yabancı filmlerde Kürtçe altyazı seçeneğinin de olacağının bilgisini verdi.