Politika

İran, Fransa’nın Tahran Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

İran, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın açıklamaları ve Fransa Parlamentosu’nda İran’daki gelişmelere ilişkin kararın onaylanmasına tepki olarak ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.
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İran Fransa Tahran Büyükelçilik Dışişleri Bakanlığı

HABER MERKEZİ

İran Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayımlanan açıklamada, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche’nin, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın meclisteki “kabul edilemez açıklamaları” ve Fransa Parlamentosu'nun İran’daki gelişmelere ilişkin “müdahaleci kararının” onaylanmasına tepki olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Fransız makamların İran’a yönelik “asılsız suçlamalarının” kınandığı ve “kabul edilemez suçlamaların şiddetle protesto edildiği” aktarıldı.

Diğer yandan, Fransa’nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche’nin “konuyu Paris’e ileteceğini” belirttiği kaydedildi.

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