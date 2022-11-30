İran, Fransa’nın Tahran Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı
HABER MERKEZİ
İran Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayımlanan açıklamada, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche’nin, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın meclisteki “kabul edilemez açıklamaları” ve Fransa Parlamentosu'nun İran’daki gelişmelere ilişkin “müdahaleci kararının” onaylanmasına tepki olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, Fransız makamların İran’a yönelik “asılsız suçlamalarının” kınandığı ve “kabul edilemez suçlamaların şiddetle protesto edildiği” aktarıldı.
Diğer yandan, Fransa’nın Tahran Büyükelçisi Nicolas Roche’nin “konuyu Paris’e ileteceğini” belirttiği kaydedildi.