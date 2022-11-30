Politika

Rusya: Türkiye, Suriye’deki ortak devriyelere katılımını kesti

Rusya, Türkiye’nin son iki haftadır Suriye’deki ortak tatbikatlara katılmadığını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye Rusya Türkiye ortak tatbikat

HABER MERKEZİ

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye’nin son iki haftadır Suriye’deki ortak tatbikatlara katılmadığını belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye tarafı son iki haftadır ortak devriyelere katılmıyor ve nedenini açıklamıyor” ifadesini kullandı.

Suriye'de 'güvenli bölge' oluşturmak için Rusya ve Türkiye arasında varılan Soçi Mutabakatı kapsamında iki ülkenin askerleri ilk ortak devriyesini 1 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv