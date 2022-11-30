Rusya: Türkiye, Suriye’deki ortak devriyelere katılımını kesti

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye’nin son iki haftadır Suriye’deki ortak tatbikatlara katılmadığını belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye tarafı son iki haftadır ortak devriyelere katılmıyor ve nedenini açıklamıyor” ifadesini kullandı.

Suriye'de 'güvenli bölge' oluşturmak için Rusya ve Türkiye arasında varılan Soçi Mutabakatı kapsamında iki ülkenin askerleri ilk ortak devriyesini 1 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirmişti.