Demirtaş: Talebimiz Akşener ve Perinçek’le aynı gerekçeye dayanıyor

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin Halk TV’de yayımlanan “Sözüm Var” programına bir mesaj gönderdi.

Selahattin Demirtaş mesajında "Esad’dan Sisi’ye, Suudilerden Birleşik Arap Emirliklerine, İsrail’e kadar herkesle görüşmek, barışmak mübah ve meşru görülürken sıra Kürtlere gelince terör parantezine alınıp sadece silah ve operasyon seçeneğinin dayatılmasını Türkiye için son derece sakıncalı bir politika olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİNE DAİR EMARE YOK"

Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Bugün 13.30’da Adalet Bakanlığına, Öcalan ile görüşme yapma isteğimi içeren bir dilekçe verdim. Herhangi bir spekülasyona yer vermemek açısından size şunları söylemek isterim: Benim veya HDP yönetiminin İmralı’da hiçbir teması, iletişimi veya görüşmesi olmadı. Yeni bir çözüm süreci başlayacağına dair en küçük bir emare veya bilgi de yok. Ancak biz, giderek tırmanan gerilim ve her gün can yakan, can alan çatışmalar karşısında yerimizde oturmak, sadece acıyı ve taziye dileklerimizi paylaşmak istemiyoruz. Çatışmaların önüne geçebilmek amacıyla, siyasetçiler olarak inisiyatif almak için bu başvuruları yapıyoruz.

“AYNI GEREKÇELERLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ”

Demirtaş, “Örneğin Akşener, Perinçek Türkiye’nin güvenliği ve barışı için ‘Hükümet bizi görevlendirsin, Esad ile görüşmeye gideriz’ demişlerdi. Biz de aynı gerekçelerle İmralı’da Öcalan ile görüşmek istiyoruz. Durum bundan ibarettir. Son derece iyi niyetli, kamuoyunda da geniş destek bulacağına inanıyor, umuyor, diliyorum” şeklinde konuştu.