Hollanda’nın Erbil Başkonsolosu: Tarım tecrübemizi Kürdistan Bölgesi'ne aktaracağız

ERBİL (K24)

Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu Jaco Beerends, Hollanda'nın Kürdistan Bölgesi'ne çeşitli alanlarda desteklemeye devam edeceğini söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan Hollanda'nın Erbil Başkonsolosu Jaco Beerends, Hollanda hükümetinin tarım başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Kürdistan Bölgesi'ne yardıma hazır olduğunu ifade etti.

Beerends, “Hollanda, küçük bir alana ve çok az suya sahip olmakla birlikte başarılı bir tarım deneyimine sahip ve dünyada ikinci büyük meyve ve tahıl üreticisi konumunda” dedi.

Hollanda’nın Kürdistan Bölgesi'nde tarım sektörünün gelişmesi, yeni tarım tekniklerinden yararlanılması ve bu alana daha fazla yatırım yapılmasına yardımcı olduğunu kaydeden Beerends, Hollanda Savunma Bakanı’nın Erbil ziyaretine de değindi.

Hollanda Savunma Bakanı’nın Kürdistan Bölgesi’ndeki Hollandalı askeri danışmanları ziyaret ettiğini bildiren Beerends, söz konusu bakanın Başbakan Mesrur Barzani ile karşılıklı çıkarları ilgilendiren birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti.

Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi konusuna değinen Hollandalı başkonsolos, sürecin yavaş olmakla birlikte devam ettiğini bildirdi.

Beerends, “Güçlü bir irade olursa, önümüzdeki yıl 70'inci ve 80'inci Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi konusunda büyük ilerleme kaydedilebilir” dedi.

Ülkesinin DAİŞ'e karşı Uluslararası Koalisyon çerçevesinde Peşmerge'ye destek verdiğini kaydeden Beerends, 120'yi aşkın askerden oluşan bir ekibin şu anda Erbil Uluslararası Havalimanı'nı koruduğunu dile getirdi.