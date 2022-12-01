ABD’li Bakan Austin’den Akar’a: Yeni operasyona güçlü bir şekilde karşıyız

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Görüşmede, Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu vurgulayan Akar, “terörle mücadele operasyonlarının Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları kapsamında yapıldığını” söyledi.

“Terörle mücadelede işbirliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını” dile getiren Akar, bu kapsamda Türkiye'nin DAİŞ ve diğer örgütlere karşı işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Hulusi Akar ayrıca, “terörle mücadele operasyonlarında tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin söz konusu olmadığını” savundu.

PENTAGON: OPERASYONA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KARŞIYIZ

Görüşmeden sonra ABD'den de açıklama geldi. Açıklama Pentagon tarafından yazılı yapıldı.

Buna göre, ABD Savunma Bakanı Austin, Akar'a 13 Kasım İstiklal Caddesi ile Kilis ve Antep'te düzenlenen saldırılara ilişkin taziyelerini iletti.

Austin, Suriye'de tansiyonun düşürülmesi çağrısı yaparken, ABD'nin Rojava’da düzenlenecek yeni operasyona güçlü bir şekilde karşı olduğunu belirtti.

ABD'li bakan, askerlerinin hayatını tehlikeye atan hava operasyonlarının durması gerektiğini iletti.