CENTCOM doğruladı: DAİŞ lideri öldürüldü

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CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, yaptığı yazılı açıklamada, "Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin ekim ortasında ölümü, DAİŞ'e bir başka darbe vurdu. Bu operasyon, Suriye Özgür Ordusu tarafından Suriye'nin Dar'a vilayetinde gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Buccino, DAİŞ'in bölge için bir tehdit olmaya devam ettiğini ve örgütün kalıcı olarak yenilgisine odaklandıklarını belirtti.

ABD kuvvetleri, Irak, Suriye, Ürdün sınırının birleştiği El-Tanf bölgesinde Mugavvir Et-Tavra adlı bir muhalif grupla işbirliği yapıyor.

Grup yakın zaman önce ismini "Suriye Özgür Ordusu" olarak değiştirmişti.

DAİŞ'in ilk lideri Ebubekir Bağdadi'nin yerine geçen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ise şubatta ABD özel kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği bir operasyonda öldürülmüştü.

YENİ BİR LİDER SEÇİLDİ

DAİŞ, liderleri Iraklı Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü ve yeni bir liderin seçildiğini duyurdu.

DAİŞ Sözcüsü Ebu Omer el Muhacir Telegram hesabından yaptığı duyuruda, Ebu el Hüseyin el Hüseyni el-Kureyşi olarak anılan bir kişinin liderliğe seçildiğini duyurdu.