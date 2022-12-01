Sınır Muhafızları: Bölgede hiçbir sorun yok

ÇOMAN (K24)

K24, Kürdistan Bölgesi ile İran arasındaki sınırın sıfır noktasında, Haci Omeran’da konuşlu bulunan Sınır Muhafızları’ndan bölgedeki son bilgileri aldı.

Irak İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sınır Muhafızları 2. Tugay Komutanı Goran Salih, “Bizim görev bölgemiz, Haci Omeran bölgesindeki sıfır noktasıdır. Durum sakin ve herhangi bir sorun yok. Bölgeyi izliyoruz ve yasa dışı her faaliyeti önlüyoruz. Kontrol noktalarımız İran’ın tam karşısında yer alıyor ve sınırda herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil” dedi.

Irak Sınır Muhafızları dört aydır Irak-Türkiye-İran üçgeninde askeri kontrol noktaları kuruyor.

Sınır Muhafızları 1. Bölge Sözcüsü Karwan Xoşnaw, “2. Tugay Kodo Dağı’nda, İran sınır noktalarının tam karşısında üç önemli askeri nokta kurdu. Şimdi burada Sınır Muhafızları için askeri kale de kuruluyor” bilgisini paylaştı.

Xoşnaw, görevlerinin kaçakçılık ve sınır ihlallerini engellemek ve istihbarat toplamak olduğunu belirtti.

Son dört ay içinde İran ile Türkiye sınırında yaklaşık 40 kalıcı askeri nokta kuran Sınır Muhafızları, bölgede hiçbir askeri hareketlilik olmadığını ifade ediyor.