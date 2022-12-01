Politika

İstanbul'da DAİŞ operasyonu: 13 gözaltı

10 ilçede eş zamanlı 16 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
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türkiye DAİŞ İstanbul operasyon

HABER MERKEZİ

İstanbul'da DAİŞ'e yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAİŞ üyeleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, örgüte yakın ve destek olan kişiler ve gruplar ile irtibatlı olarak çatışma bölgelerine geçiş arayışında ve kentte örgüt bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin adreslerini belirledi.

10 ilçede eş zamanlı 16 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

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