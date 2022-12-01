Politika

Başbakan Çin’in Erbil Başkonsolosu’nu kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani, Çin’in Erbil Başkonsolosu Ni Ruchi’yi kabul etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Ni Ruchi Çin

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’ndeki görev süresi sona eren Çin’in Erbil Başkonsolosu Ni Ruchi, Başbakan Mesrur Barzani’ye veda ziyaretinde bulundu.

Görüşmede Başbakan, görev süresi boyunca Kürdistan Bölgesi ile Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde oynadığı rolden ötürü Çin’in Erbil Başkonsolosu’na teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Kürdistan Bölgesi’nin Çin Başkonsolosluğu ve bölgede yaşayan Çinli vatandaşlar ile iyi işbirliği ve koordinasyonunu takdir ettiğini ifade eden Ruchi, Kürdistan Bölgesi'nin son yıllarda kaydettiği ilerlemeyi övdü.

Ruchi, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, krizi başarılı bir şekilde aşmanın yanı sıra Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik altyapısını güçlendirmeye yönelik çok sayıda önemli ve stratejik proje gerçekleştirdiğini dile getirdi.

 

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