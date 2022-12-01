Kürdistan Bölgesi’nde bu yıl 54 AIDS vakası tespit edildi

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanı Saman Berzinci düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılının 11 ayında 538 AIDS testi yapıldığını ve 54 kişinin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Berzinci, HIV virüsü tespit edilen 40 kişinin yabancı, diğerlerinin Iraklı olduğunu söyledi.

Dünya genelinde bir yılda 1 buçuk milyon AIDS vakası tespit edildiğini söyleyen Berzinci, toplamda yaklaşık 40 milyon HIV virüsü taşıyıcısının olduğunu ve bu kişilerin tedavi gördüğünü kaydetti.

Dünya AIDS Günü dolayısıyla Kürdistan Bölgesi’nde de birçok kentte farklı etkinlikle gerçekleştirildi.

Basına açıklamalarda bulunan Erbil Sağlık Müdürü Dr. Dilovan Muhammed, 2014’ten bu yana Erbil’de 24 AIDS vakasının kaydedildiğini, bunlardan 18’inin yabancı olduğunu ve kendi ülkelerine gönderildiğini, 6 vakanın Iraklı olduğunu ve Erbil’de ikamet ettiğini, 3 vakanın da Erbilli olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nde yapılan test sayısında artış olduğunu kaydeden Dr. Dilovan Muhammed, “Sadece Erbil’de 2004 yılında yapılan test sayısı 11 bin iken, 2022’de bu sayı 272 bine çıktı” dedi.

Süleymaniye’de ise 19 AIDS vakası tespit edildi.

Duhok Sağlık Müdürlüğü AIDS Bölümü Sorumlusu Dr. Ahmed Ali, vilayet genelinde 7 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Halepçe’de ise herhangi bir vaka tespit edilmedi.

HIV NEDİR?

HIV (Human Immmunodeficiency Virus), İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü olarak isimlendirilen bir hastalık etkeni. Virüs insan bağışıklık hücrelerine nüfuz ederek bağışıklık sistemini zayıflatıyor.

HIV POZİTİF NE DEMEKTİR?

HIV + (pozitif) olmak, kişinin vücudunda İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü'nün bulunması demektir. HIV'in bağışıklık sisteminin zayıflaması ve fırsatçı enfeksiyonlara açık hale gelmesiyle karakterize bir kronik enfeksiyondur. Kişi hiç bir hastalık belirtisi olmaksızın uzun yıllar yaşamına devam edebilir.

AIDS NEDİR?

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) HIV tarafından oluşturulan, "Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu" olarak adlandırılan bir hastalıklar tablosu.

Bağışıklık hücrelerinin yüksek düzeyde tahribatı sonucu fırsatçı enfeksiyonların ilerleyerek ciddi hastalıklara neden oluyor. Erken tanı ve gelişen tedavi koşulları ile HIV pozitif bulunan kişiler AIDS dönemine geçmeden uzun yıllar yaşayabiliyorlar.