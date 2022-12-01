Zelenskiy'den Musk'a: Ukrayna'ya gelin ve her şeyi gözlerinizle görün

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Amerikalı milyarder Elon Musk'a Ukrayna'yı ziyaret etmesi yönünde çağrı yaptı.

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk'ın Ukrayna'ya krizin çözümü için Rusya'ya taviz vermesi gerektiği tekliflerinin yankıları sürüyor.

New York Times gazetesinin düzenlediği DealBook Zirvesi'nde açıklamada bulunan Zelenskiy, Ukrayna'ya gelmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, "Bence ya birinin onun üzerinde etkisi var ya da bir şekilde kendi başına sonuçlar çıkarıyor. Rusya'nın burada ne yaptığını anlamak istiyorsanız, Ukrayna'ya gelin ve her şeyi kendi gözlerinizle görün" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Ve sonra bana bu savaşı nasıl bitireceğimi, kimin başlattığını ve ne zaman bitirilebileceğini söyleyin" diye konuştu.

MUSK'IN BARIŞ TEKLİFİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Geçen aylarda Elon Musk'ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi ve Donbass ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde referandum yapılmasını teklif etmişti.

ABD'li milyarder, tepkiler sonrasında "Ukrayna'nın çoğu açık bir şekilde Ukrayna'nın bir parçası olmak istiyor, ancak bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor" demişti.