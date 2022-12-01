Politika

Bursa’da uçak düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
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türkiye bursa uçak

HABER MERKEZİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçak düştü.

Ovaakça Mahallesi'ndeki doğal gaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü belirtti.

"Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti" bilgisini veren Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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