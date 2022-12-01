Hollanda Savunma Bakanı: Kürdistan Bölgesi’nin istikrarı bizim için önemli

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Kürdistan Bölgesi’nin istikrarının ülkesi için önemli olduğunu belirtti.

Kajsa Ollongren, Hollanda ordusunun Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Uluslararası Koalisyon güçlerini koruma görevinin 20023'ün mayıs ayında sona ereceğini belirtti.

“Uzun süre burada kaldık ve Uluslararası Koalisyon yetkilileriyle beraber DAİŞ’e karşı mücadelede Pşemerge Güçleri’ni eğittik” diyen Kajsa Ollongren, DAİŞ’in, askeri olarak yenilse de tehdit olmaya devam ettiğini ifade etti.

Ülkesinin Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecini desteklediğini vurgulayan Ollongren, danışmanları aracılığıyla Peşmerge Güçleri’ni eğitmeye devam edeceklerini dile getirdi.

İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarına da değinen Ollongren, bu saldırıların Irak’taki huzursuzluğu derinleştirdiğini ve bu saldırıların uluslararası düzeyde kınanmasının doğru bir iş olduğunu söyledi.

İran ve Türkiye sınırının geniş bir coğrafya olduğunu belirten Kajsa Ollongren, bu bölgede kontrolü sağlamanın zorluğuna dikkat çekti.

Kürdistan Bölgesi ile dostane ve güçlü bir ilişkileri olduğunu belirten Hollanda Savunma Bakanı, ülkesinin Peşmerge Güçleri’ni desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren 29 Kasım’da beraberindeki heyetle birlikte Başbakan Mesrur Barzani’yle görüşmüştü.

Bakan Ollongren, Hollanda ile Kürdistan Bölgesi arasında güçlü bir dostluk ilişkisinin bulunduğunu belirterek, ülkesinin Peşmere’ye destek vermeye devam edeceğini vurgulamıştı.