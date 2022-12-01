Politika

Ukrayna: Rusya’nın yakın gelecekte saldırılar düzenleme tehdidi sürüyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yakın gelecekte yeniden hava ve füze saldırıları düzenlemesi tehdidinin sürdüğünü duyurdu.
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kürdistan Ukrayna Rusya saldırı tehdidi

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Oleksiy Gromov, yaptığı açıklamasında, bölgede konuşlanan Rus hava kuvvetlerinin yoğun hareketliliğinin sürdüğünü iddia etti.

Rus güçlerinin, Ukrayna'ya tekrar hava ve füze saldırıları düzenlenmesi tehdidinin devam ettiğini kaydeden Gromov, "Düşmanın, yakın gelecekte Ukrayna'nın kritik altyapısına ve askeri tesislerine füze saldırıları düzenlemesi tehdidi sürüyor. Düşmanın eylemlerinin amacı, halkta paniğe yol açarak iç durumu istikrarsızlaştırmaktır" ifadelerini kullandı.

TÜM UKRAYNA’DA SALDIRI ALARMI VERİLDİ

Öte yandan başkent Kiev dahil Ukrayna genelinde tüm bölgelerde, hava saldırısı alarmı verildi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Belarus'ta konuşlanan Rus savaş uçaklarının havalanması üzerine ülkede alarm verildi.

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