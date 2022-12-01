Macron ABD'de: Gündem Rusya ve Ukrayna savaşı

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ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da düzenlenen resmi tören ile karşıladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Biden döneminde ABD'ye "ilk devlet ziyaretini" yapan lider oldu.

Washington saatiyle sabah saatlerinde Beyaz Saray'a varan Macron ve eşi Brigitte Macron'u, Biden ve eşi Jill Biden resmi tören ile karşıladı.

Macron'un gelişiyle 21 pare top atışı yapılırken, her iki ülkenin milli marşları okundu.

Biden, törende yaptığı konuşmada, Fransa ve ABD arasındaki uzun süreli dostluğa vurgu yaparak, Macron ve eşini Beyaz Saray'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

ABD tarihindeki önemli Fransızları anan ve Normandiya Çıkarması'na atıfta bulunan Biden, "Tarihimiz, Atlantik'i geçen kadın ve erkeklerin kalplerindeki özgürlük ateşi ile şekillendi. Bu ateş, şu anda her zamankinden daha çok yanıyor. Ülkelerimiz arasındaki ittifak, ortak savunmamız için temeldir" ifadesini kullandı.

Biden, Fransa ve ABD'nin NATO, Avrupa Birliği ve G7 içinde müttefik olduğunu vurgulayarak, "Fransa ve ABD, Vladimir Putin'in bir yerleri zorla ele geçirme hırsıyla karşı karşıya. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik zalim savaşı bir kez daha Avrupa kıtasındaki huzuru bozdu" dedi.

Bir ülkenin ihtiyaç duyabileceği en iyi dostun Fransa olduğunu belirten Biden, bu dostluğu korumak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Macron da ABD'nin bağımsızlık savaşına Fransızların verdiği desteğe dikkati çekerek, bugün burada olmaktan dolayı son derece gururlu olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine dikkati çeken Macron, "Ülkelerimizin ve toplumların karşı karşıya olduğu birçok kriz karşısında, bir kez daha silah arkadaşı olmalıyız" mesajını verdi.

Macron, iki ülkenin de halklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için birlikte hareket etmesi gerektiği vurgusunda bulundu.

İKİLİ GÖRÜŞME SONRASI ORTAK BASIN TOPLANTISI

Biden ve Macron törenin ardından ikili görüşme yapmak üzere Oval Ofis'e geçti.

İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Biden çifti Macron çiftini Beyaz Saray'da akşam yemeğinde ağırlayacak. Bu yemek de Biden döneminde gerçekleştirilecek "ilk resmi akşam yemeği" olacak.

Macron ve Biden ailesi dün Washington'daki bir restoranda akşam yemeği yemişti.