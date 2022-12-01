Politika

AB, Ukrayna’nın yeniden inşasının bedelini Rusya’nın ödemesini istiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, Polonya'nın Lodz kentinde başlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi ortaklarıyla, Rusya'yı Ukrayna'nın harap edilmesinin bedelini ödemeye zorlayacak “tüm yasal olasılıkları” inceleyeceğini duyurdu.
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avrupa Josep Borrell Ukrayna Rusya AB

HABER MERKEZİ

AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bugün yaptığı açıklamada, “İktidara yakın zenginlerin ve Rusya'yı destekleyen şahısların yaklaşık 20 milyar euro parasına el koyduk. Rusya Merkez Bankası'nın mali kaynaklarının yaklaşık 300 milyarını kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Borell, bu fonların Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılması gerektiğini vurguladı.

Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını uluslararası hukukun ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkelerinin ihlali olarak değerlendirdi. “Rusya Avrupa'ya savaş getirdi, Birleşmiş Milletler Şartı'nı baltaladı ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız oldu” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Avrupa'nın ve dünyanın "Rusya'nın sahip olduğumuz sistemi tamamen yok etmesinden sonra Avrupa'da yeni bir güvenlik sistemine ihtiyacı olduğunu" vurguladı.

AGİT, Rusya ve Ukrayna’nın da aralarında bulunduğu 57 ülkeyi içeriyor.

Bu yıl örgütün dönem başkanlığını yürüten Varşova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kendi topraklarına girmesine izin vermedi.

Rusya, Lodz'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki büyükelçisi tarafından temsil ediliyor.

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