AK Parti Sözcüsü: Esad rejimiyle işbirliği yapılabilir

HABER MERKEZİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk'te katıldığı programda Türkiye'nin Beşar Esad rejimi ile bölgede bir işbirliğine gidip gitmeyeceği sorusunu yanıtladı.

"Suriye'de terör örgütlerinin yerleşmeye başlamasının" Suriye'nin toprak bütünlüğünün yanı sıra Türkiye'yi de tehdit ettiğini belirten Ömer Çelik, "Dolayısıyla burada bir işbirliği yapılabilir" dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beşar Esad arasındaki görüşmenin 3'üncü bir ülkede gerçekleşebileceği sinyalini de verdi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Bölgedeki sorunlar çözülmeye çalışılırken bunlarla ilgili çalışmalar, çatışmalar ortaya çıkarken bir şey gözüktü. Burada bu süreç uzadıkça terör örgütleri daha çok yerleşmeye başlıyor. Ve bilinen devlet yapıları ve toplum yapıları büyük bir tehditle karşı karşıya kalıyor. O zaman işte Suriye rejimi ile görüşmek, bölge için bir zorunlu açılım olarak, zorunlu politik bir tercih olarak tabi ki gündeme geliyor.

Baştan beri söyledik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Terör örgütünün oradaki varlığı Suriye'nin toprak bütünlüğü için de tehdittir, bizim için de tehdittir. Dolasıyla burada iş birliği yapılabilir.

Devlet başkanlarının bir araya gelebilmesi için aşağıdan yukarıya doğru yapılması gereken bir çalışma var. Nihayetinde devlet başkanları bir araya geldiğinde olgunlaşmış konular olması lazım. Bu konular da istihbarat örgütleri arasında başlıyor. Daha sonra siyasi aşamaya geçtikten sonra bu hızlanır.

Biz burada ne düşünüyoruz. Hızlansın istiyoruz. Cumhurbaşkanımız üçüncü ülke o da olabilir dedi. O zaten siyasi görüşmelerle birlikte olgunlaştırılacak bir konudur."