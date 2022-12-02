Dünya Kupası: Almanya veda etti, Japonya ve İspanya tur atladı

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2022 Dünya Kupası E Grubu'nda maçlar tamamlandı.

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Kosta Rika'yı 4-2 yenen Almanya, averajla aynı puana sahip İspanya'nın gerisinde kalarak turnuvaya veda etti.

Japonya ise gruptaki üçüncü maçında İspanya'yı 2-1 mağlup etti ve lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Bu sonuçla Almanya puanını 4'e yükseltse de aynı puana sahip İspanya'nın averajla gerisinde 3. sırada kalarak turnuvaya veda etti. Japonya ve İspanya, ilk iki sırayı alarak son 16 turuna çıktı.

Son 16 turunda Japonya ile Hırvatistan, Fas ile de İspanya eşleşti.

NEUER, TURNUVA TARİHİNE GEÇTİ

Almanya Milli Takımı kalecisi Manuel Neuer, 19 kez ile Dünya Kupası tarihinde en fazla forma giyen kaleci oldu.

Turnuvada Brezilyalı Claudio Taffarel ve Alman Sepp Maier, 18 maçla bu alanda zirvede bulunuyordu.

FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetti.

Kosta Rika-Almanya maçında Fransız hakem Stephanie Frappart görev yaptı. Frappart'ın yardımcılıklarını Brezilyalı Neuza Back ile Meksikalı Karen Medina Diaz üstlendi.

Frappart, 1930'dan bu yana düzenlenen dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda düdük çalan ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

E Grubu'nda Japonya 6 puanla lider, İspanya'da 4 puan ile aynı puana sahip Almanya'nın averajla önünde grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi. Kosta Rika ise 3 puan ile son sırada kaldı.