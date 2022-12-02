Başbakan’ın talimatıyla Kerkük'te Kürtçe eğitim için bütçe sağlandı

ERBİL (K24)

Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Saman Siweyli’nin Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Bilgi Müdürlüğü’nün web sitesinde açıklaması yayımlandı.

Siweyli, söz konusu açıklamasında, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatı doğrultusunda Kürdistan Bölgesi’ndeki eğitim öğretim için 20 milyar dinar bütçe ayrıldığını söyledi.

Siweyli, bu bütçe içerisinde 1 milyar 600 milyon dinarın Kerkük’teki Kürtçe eğitim için ayrıldığını belirtti.

Siweyli’nin açıklamasına göre, bu yılki eğitim öğretim programı kapsamında Kerkük’te Kürtçe eğitim gören öğrencilerin birtakım erzak ve ihtiyaçları karşılanacak, bu destek her yıl devam edecek.

Ayrıca Kürtçe eğitim gören öğrencilerin yıllık spor ve sanat faaliyetlerinin giderlerinin de Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Saman Siweyli, Kerkük’te maaşları Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından ödenen 900 Kürt öğretmenin bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Kerkük’te Kürtçe eğitim veren okul binalarının Irak Eğitim Bakanlığı’na ait olduğunu söyleyen Siweyli, “Ancak bu binaların tadilat çalışmaları Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı tarafından üstlenilmektedir” dedi.