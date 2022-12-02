Yaşam

5 Kürt kentinde kar yağışı bekleniyor

Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ile Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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kürdistan Kars Ardahan Ağrı Van Iğdır Hava durumu kar yağışı

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Kürt kentlerinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ile Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ile sis bekleniyor.

AĞRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

URFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

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