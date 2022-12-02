5 Kürt kentinde kar yağışı bekleniyor
HABER MERKEZİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Kürt kentlerinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ile Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ile sis bekleniyor.
AĞRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
URFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu