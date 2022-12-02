Ukrayna: Rusya’yla savaşta 13 bin askerimiz ölmüş olabilir

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Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak’a göre, savaşta ölen Ukrayna askerlerinin sayısı 10 ile 13 bin arasında.

Ukrayna ordusu ise bu sayıyı doğrulamadı.

Zelenskiy'nin danışmanı, ölen Rus askerlerinin sayısının 100 bini, yaralanan-kaybolan ya da cepheye dönemeyecek konuma düşen Rus askerlerinin sayısının ise 150 bini bulmuş olabileceğini iddia etti.

Podalyak, haziran ayında yaptığı açıklamada da savaşta her gün 100-200 Ukrayna askerinin öldüğünü söylemişti.

Daha önce ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, savaşta Rusya ve Ukrayna'dan yaklaşık 100'er bin askerin öldüğünü ya da yaralandığını söylemişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de savaşta 100 bin Ukrayna askerinin öldüğünü açıklamış ancak bu açıklaması daha sonra sözcüsü tarafından, "Komisyon Başkanı, ölü ve yaralıların toplam sayısını kastetti" diyerek düzeltilmişti.

UKRAYNA: RUSYA SAVAŞTA NÜKLEER BAŞLIK DA TAKILABİLEN FÜZELER KULLANMAYA BAŞLADI

Öte yandan Ukrayna ordusu, Rusya'nın ülkenin hava savunma sistemini etkisiz hale getirmek için nükleer başlık da takılabilen füzeler kullanmaya başladığını duyurdu.

Başkent Kiev'de dün gazetecilere brifing veren Ukrayna'nın askeri yetkililerinden Mykola Danyliuk, Rusya'nın savaşta Lviv ve Khmelnytsky bölgelerinde, X-55 tipi cruise füzelerini (NATO bu füzeleri AS-15 adıyla sınıflandırıyor) kullandığını söyledi.

Gazetecilere füze örneklerini gösteren Danyliuk, "Bu füzeler Sovyetler Birliği döneminde, önceden belirlenen koordinatlardaki stratejik hedefleri vurmak için tasarlandı" dedi.

Danyliuk, "Bu füzeler, patlayıcı bir savaş başlığı takılmasa da, özellikle de kinetik enerjisi nedeniyle ciddi bir tehlike oluşturuyor" diye konuştu. Danyliuk, füze parçalarında yaptıkları testlerde, anormal düzeyde radyoaktif madde tespit etmediklerini de ekledi.

Rusya'nın füzelerden nükleer başlıkları çıkardığı sanılıyor.

Kremlin'den henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Son dönemde Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna'da enerji altyapısı ağır hasar almış; Rus ordusunun ele geçirdiği Zaporijya Nükleer Santrali'nin baş mühendisi, "vatan hainliği" ve "Kremlin'le işbirliği" suçlamaları sonrası görevden alınmıştı.

Volodimir Zelenskiy ise yaptığı son açıklamada, Rusya'yla bağlantılı dini kurumlara kısıtlamalar getirmeyi planladıklarını söyledi.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi, 2019'da Rus Ortodosk Kilisesi'nden ayrılmış ancak ülkede bazı kiliseler ve dini kurumlar Moskova'ya bağlılıklarını sürdürmüştü.

Güvenlik birimleri geçen hafta ünlü Kiev-Pechersk Manastırı dahil bazı ibadethanelerde arama yapmış, Rusya yanlısı propaganda yaptıkları şüphesiyle 50'den fazla kişiyi sorgulamıştı. (Kaynak: BBC)