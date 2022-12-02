Politika

Yunanistan Türkiye’yi BM’ye şikayet etti

Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Maria Theofili’nin bizzat Türkiye karşıtı bir mektubu BM Genel Sekreteri'ne teslim ettiği bildirildi.
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türkiye Yunanistan Türkiye Birleşmiş Milletler şikayet

HABER MERKEZİ

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, Türkiye’nin Rojava ve Suriye’ye bir askeri operasyon yapma ihtimalinin gündeme gelmesiyle geri plana düşerken, Yunan medyası dikkat çekici bir gelişmeyi okurlarıyla paylaştı.

Son aylarda tansiyonun yüksek olduğu Ankara-Atina hattında gerilim Türkiye ile Libya arasında 3 Ekim’de imzalanan hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası ile yükselmişti.

Yunanistan’ın BM Daimi Temsilcisi Maria Theofili’nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bizzat bir mektup teslim ettiği açıklandı.

17 Kasım’da teslim edilen mektupta Yunanistan’ın Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmadan rahatsızlık duyduğu ve bu hamlenin bölgedeki güvenlik ve barışı tehdit ettiği belirtildi.

Mektupta, Yunanistan’ın bu anlaşmaya itiraz etmesinin yanı sıra Libya’daki yönetimin de bu tür bir anlaşma yapmaya hakkı olmadığı da belirtildi.

Theofili ayrıca bu anlaşmaya diğer ülkelerin de tepki gösterdiğini ve Libya’daki bazı kurumların üst düzey yetkililerinin de karşı olduğunu aktardı.

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