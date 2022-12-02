ABD’den Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerine Çin uyarısı: Tehdit oluşturabilir

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), “Çin Askeri Gücü” başlıklı raporunda, Pekin’in Ortadoğu’daki varlığına dair değerlendirmelerde bulundu.

Rapora göre Çin, başta Irak olmak üzere birçok Ortadoğu ülkesinde ilişkilerini önemli ölçüde artırdı.

Raporda, “Pekin, ekonomik çıkarlarını artırmak üzere Afrika, Latin Amerika, Orta Asya ve Ortadoğu gibi alanlarda genişleme çabasında. Çin’in bu bölgelerde gücünü daha da artırmayı amaçladığını, lojistiğini genişletmeye çalıştığını görüyoruz” denildi.

Rapora ilişkin konuşan Pentagon Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, Çin’in söz konusu bölgelerde büyümesinin ve Ortadoğu’da gücünü artırmasının ABD’nin çıkarlarına tehdit olabileceğini söyledi.

Kahl, Joe Biden yönetiminin Ortadoğu’daki Washington müttefiklerine Çin’le temaslardan kaçınması konusunda çağrı yaptığını da anımsattı.

Pentagon yetkilisi, Çin’in bu hamlelerinin “eşiği geçmesi” durumunda ABD için güvenliği için de tehdit yaratabileceği konusunda uyardı.

Kahl, Pekin’in İran’la olan yakınlaşmasına dikkat çekerek, “Çin’in bölgedeki niyetleri konusunda net olmalıyız. Pekin, bölgeye güvenlik sağlamayacak” dedi.