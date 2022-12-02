DSG Sözcüsü: Uluslararası Koalisyon’la birlikte DAİŞ’e karşı operasyonları durdurduk

ERBİL (K24)

Reuters haber ajansına konuşan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Sözcüsü Aram Henna, bölgedeki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Henna, Türkiye’nin Rojava’da gerçekleştirdiği hava operasyonları ve olası kara harekatı nedeniyle ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon ile birlikte DAİŞ’e karşı operasyonları durdurduklarını kaydetti.

DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, DAİŞ karşıtı tüm askeri hareketliliği durdurduklarını duyurmuştu.

Abdi, Türkiye’ye karşı savaşmakla meşgul olduklarını ve DAİŞ’e karşı savaşmayacaklarını belirtmişti.

Bu arada ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da “Türkiye'nin güvenlik kaygılarını” anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rojava’ya yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söylemişti.

DAİŞ’le mücadele operasyonlarının devam edip etmediğine yönelik soru üzerine Ryder, "DAİŞ ile mücadele devam ediyor. Sahada devriyelerimizin sayısını azalttık" ifadelerini kullanmıştı.

Ryder, DSG’nin Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirtmişti.