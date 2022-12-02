Politika

Rusya’da savaş uçağı düştü

Rusya'nın Primorskiy bölgesinde "Mig-31" tipi savaş uçağının, eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.
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dünya Rusya Savaş uçağı kaza

HABER MERKEZİ

Rusya Doğu Askeri Bölgesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Mig-31 tipi savaş uçağının, planlı eğitim uçuşu yaparken Primorskiy bölgesinde bulunan Alekseyevka köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğuyla uçaktan atladığı kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre olayda ölen olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, “Uçak mühimmatsız uçuş yaptı. Uçağın düşmesine teknik arıza neden olabilir” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz ekim ayında da yine eğitim sırasında bir savaş uçağı motor arızası nedeniyle bir apartmana düşmüştü.

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