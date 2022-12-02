BM: DAİŞ Iraklı Hristiyanlara karşı savaş suçu işledi

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu, DAİŞ'in Iraklı Hristiyanlara karşı işlediği suçlarla ilgili 26 sayfalık bir rapor yayımladı.

BM’nin raporuna göre DAİŞ; Musul, Başika, Bertile ve Hamdaniye gibi Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde savaş suçları işledi, insanları zorla yerinden etti ve bir kısmını öldürdü.

Rapora göre DAİŞ mensupları Hristiyanların mallarına el koydu, kutsal mekanları tahrip etti veya başka amaçlarla kullandı.

DAİŞ, söz konusu bölgelerdeki Hristiyanları din değiştirmeye de zorladı.

BM ayrıca, “savaş suçu” olarak kabul edilen rehineleri ve tutukluları katletmek, Hristiyanlara ya da dini azınlıklara karşı kimyasal silah kullanmak gibi suçları da soruşturmaya devam ediyor.

BM ve insan hakları örgütleri, DAİŞ’in 2014’ten 2017’ye kadarki sürede işlediği suçlarla ilgili soruşturmaları sürdürüyor.

DAİŞ, 29 Haziran 2014’te ise Musul’da “halifelik” ilan etmişti.

Terör örgütü DAİŞ, 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ’e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak’ın DAİŞ’ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.