TSK’dan Asos Dağı’na bombardıman

SÜLEYMANİYE (K24)

TSK’ya bağlı İHA'lar Mawat ilçesinde Ghala köyü yakınlarında Asos Dağı’na bombardıman düzenledi.

Mawat Kaymakamı Kamiran Hasan, K24’e yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladı ve 3 kişinin yaralandığını bunlardan birinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kaymakam Kamiran Hasan, saldırıya uğrayan vatandaşların Asos Dağı’nın uzantısı olan Keleşin Dağı’ndaki mağarada olduklarını ifade etti.

Kamiran Hasan, Keleşin Dağı’nın TSK’ya bağlı İHA'larca 5 defa hedef alındığını kaydetti.

Öte yandan K24’ün edindiği bilgilere göre saldırılarda 4 avcı hedef alındı. Qamis köyüne kayıtlı avcılardan birinin yaşamını yitirdiği, ikisinin yaralandığı birinin ise kaybolduğu belirtildi.