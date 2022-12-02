Politika

TSK’dan Asos Dağı’na bombardıman

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) insansız hava araçlarıyla (İHA) Süleymaniye’de Asos Dağı’na düzenlediği bombardımanda 1 sivil yaşamını yitirdi.
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kürdistan TSK Asos Dağı Keleşin Dağı hava saldırısı

SÜLEYMANİYE (K24)

TSK’ya bağlı İHA'lar Mawat ilçesinde Ghala köyü yakınlarında Asos Dağı’na bombardıman düzenledi.

Mawat Kaymakamı Kamiran Hasan, K24’e yaptığı açıklamada saldırıyı doğruladı ve 3 kişinin yaralandığını bunlardan birinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kaymakam Kamiran Hasan, saldırıya uğrayan vatandaşların Asos Dağı’nın uzantısı olan Keleşin Dağı’ndaki mağarada olduklarını ifade etti.

Kamiran Hasan, Keleşin Dağı’nın TSK’ya bağlı İHA'larca 5 defa hedef alındığını kaydetti.

Öte yandan K24’ün edindiği bilgilere göre saldırılarda 4 avcı hedef alındı. Qamis köyüne kayıtlı avcılardan birinin yaşamını yitirdiği, ikisinin yaralandığı birinin ise kaybolduğu belirtildi.

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