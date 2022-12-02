Başbakan’dan siyasi tutuklulara 260 parça arsa dağıtılması talimatı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Çemçamal ilçesindeki siyasi tutuklulara 260 arsa dağıtılması talimatını verdi.

Şehitler ve Enfal Mağdurları Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu kararnamenin 23 Kasım'da Başbakan Mesrur ​​Barzani tarafından yayınlandığı bildirildi.

Kararnameye göre Başbakan, Şehitler ve Enfal Mağdurları Bakanlığı ile Şehircilik ve Turizm Bakanlığı’nı arazilerin tahsisi için kişilerin isimlerini hazırlamak ve doğrulamakla görevlendirdi.

Kararnamede, Şehitler ve Enfal Mağdurları Bakanlığı ile Şehircilik ve Turizm Bakanlığı temsilcilerinin de yer aldığı bir uzman heyet aracılığıyla tüm isimlerin doğrulanması ve arazi tahsisi koşullarının sağlanmasının ardından çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Söz konusu siyasi tutuklular, Baas dönemi cezavinde tutulanları kapsıyor. Başbakanlık kararnamesinden o dönemin siyasi tutuklularından yaşayanların ve mirasçılarının istifade etmesi öngörülüyor.