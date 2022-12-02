Politika

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Sunak'ın telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Rishi Sunak İngiltere

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın telefon görüşmesinde, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını ifade etti.

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı; Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.

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