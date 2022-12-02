Ağırdır: Cumhurbaşkanı seçimini Kürtlerin oyu belirleyecek

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Konda Araştırma'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, ittifakların oy oranı ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağırdır, Gazete Oksijen'de yayımlanan yazısında, "Siyasi tercihlerin dışında, her 100 seçmenin 80’i ekonominin gidişatından, 70’i yönetim sisteminden memnuniyetsiz. Öte yandan hala bir kesim seçmen kimliğinden, karşı tarafa olan duygusal mesafesinden düşünmeye ve siyasal pozisyon almaya devam ediyor. Yayınlanan araştırmalara bakıldığında muhalefete dönük yüzde 60-65, iktidara dönük 35-40 gibi iki büyüklük açık biçimde gözleniyor" ifadelerini kullandı.

"Öte yandan anketlerdeki siyasi tercihlere dair sayılara bakınca seçmenin yüzde 65-70’inin kararı belli" diyen Ağırdır, "Ve ayrıca bu seçmenlerin hastalık, seyahat gibi zorunlu haller dışında sandığa gidecekleri de anlaşılıyor. Geri kalan 30-35 seçmenin sandığa gitme arzusu ya da isteksizliği siyasi tabloyu belirleyecek" yorumunu yaptı.

İTTİFAKLARIN OY ORANI

Ağırdır, yazısında ittifakların oy oranına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Ağırdır, Cumhur İttifakı'nın yüzde 40-42, Altılı Masa'nın yüzde 42-44, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yüzde 11-13 ve diğerlerinin oy oranının yüzde 4-5 bandında olduğunu aktardı.

Ağırdır, şunları söyledi:

"Yayınlanan anketlere yani bugünü esas alarak bakınca, sandığa gidip gitmeyeceklerini dikkate almadan ve nihai istatistiki hesaplamayı yaparak bugünkü tablo şu seviyelerde: İktidar bloku yüzde 40-42, Altılı Masa yüzde 42-44, diğer altılı masa 11-13 ve diğerleri de yüzde 4-5."

"SEÇİMİ KÜRTLERİN OYU BELİRLEYECEK"

Oy oranlarına ilişkin değerlendirmesinde Ağırdır, şunları ifade etti:

"Bu sayıların ima ettiği şu: Meclis’te iktidar blokunun veya Altılı Masa’nın sayısal milletvekili çoğunluğunun olamayacağı bir tablo yüksek ihtimal. Yani Cumhurbaşkanı kim seçilirse seçilsin Meclis çoğunluğuna sahip olamayacak. Özelikle de iktidar blokunun Meclis’te çoğunluğa ulaşma ihtimali oldukça düşük. Bu durumda Meclis’te her bir yasa değişikliği için ya iki büyük blokun uzlaşması ya da HDP ile uzlaşma gerekecek."

"Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden bakıldığında ise, ikinci altılı masayı oluşturan HDP ve diğerlerinin Erdoğan’ı destekleme ihtimali neredeyse imkansız görünüyor" diyen Ağırdır, "Kürt seçmenin yüzde 70’inin de Erdoğan’a vaatleri ne olursa olsun kimliklerinden, son beş yılda yaşananlarından, kayyum politikalarından, sınır harekatlarından dolayı destekleme ihtimalleri yok" ifadelerini kullandı.

Ağırdır, şunları kaydetti:

"Fakat bu seçmenin henüz içine sinerek, güvenerek muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına oy vereceğine dair emareler de oldukça düşük. Altılı Masa’nın adayının kim olacağına ve adayın Kürt meselesine nasıl cevaplar ürettiğine bağlı olarak karar verecekleri anı bekliyorlar. Cumhurbaşkanı seçimini bir bakıma Kürtlerin oyu belirleyecek diyebiliriz."