Spor

Portekiz'i deviren Güney Kore gruptan çıktı

2022 Dünya Kupası H Grubu son maçında Güney Kore, Portekiz'i 90+1'de attığı golle 2-1 yendi ve Uruguay'ı geçerek son 16 turuna kaldı.
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dünya Dünya Kupası portekiz Güney Kore

HABER MERKEZİ

2022 Dünya Kupası H Grubu son maçında Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Edication City Stadyumu'nda oynanan ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çaldığı maçı Güney Kore 2-1 kazandı.

Portekiz 5. dakikada Ricardo Horta ile öne geçti, Güney Kore'nin eşitlik sayısını 27. dakikada Young-Gwon Kim kaydetti.

Güney Kore'ye zaferi getiren golü ise 90+1'de Hwang Hee-Chan attı.

Grubun diğer maçında Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etti.

İkinci maçlar sonrası gruptan çıkmayı garantileyen Portekiz, mağlubiyete rağmen grubu lider tamamladı. Uzatmalarda bulduğu golle Portekiz'i yenen Güney Kore, puanı ve averajı eşit olan Uruguay'ı attığı gol sayısıyla geçerek grubu ikinci sırada tamamlayıp son 16 turuna yükseldi.

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