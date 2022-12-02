Politika

'Esad, Erdoğan ile görüşmeyi reddetti'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi reddettiği öne sürüldü.
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suriye Beşar Esad Recep Tayyip Erdoğan Suriye

HABER MERKEZİ

Reuters'ın 3 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın Türkiye ve Suriye arasında görüşme yapılması için yürüttüğü çalışma Şam'da kabul görmedi.

Reuters'ın görüştüğü iki kaynak Esad'ın Türkiye'de yapılacak seçim öncesi Erdoğan'ın elini güçlendirmemek adına görüşmeyi kabul etmediğini iddia etti. Aynı kaynaklar olası görüşmede Türkiye'de 3,6 milyon Suriyelinin geri dönüşünün ele alınmasının Erdoğan'a seçimde olumlu yansıyacağını kaydetti.

Görüşme teklifi ile ilgili bilgisi olan üçüncü kaynak ise Şam'ın somut bir öneri olmadığı sürece görüşmeyi yararsız gördüğünü ve Türk güçlerinin ülke topraklarından tamamen çekilmesini istediklerini ifade etti.

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