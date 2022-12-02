Antep'te tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
HABER MERKEZİ
Orhan S. idaresindeki tır, Tarsus-Adana-Antep (TAG) Otoyolu'nun Antep'teki kuzey gişeleri yakınında sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı. (Kaynak: AA)