Yaşam

Antep'te tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Antep'te tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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kürdistan Antep Adana kaza ölü yaralı

HABER MERKEZİ

Orhan S. idaresindeki tır, Tarsus-Adana-Antep (TAG) Otoyolu'nun Antep'teki kuzey gişeleri yakınında sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı. (Kaynak: AA)

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