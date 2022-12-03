Politika

İsveç Kürt mülteciyi Türkiye’ye iade etti

İsveç, KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kürt mülteci Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
İsveç - Türkiye
İsveç - Türkiye
türkiye İsveç Türkiye PKK

HABER MERKEZİ

Mahmut Tat’ın hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015'te İsveç'e giderek iltica talebinde bulunduğu ancak ret yanıtı aldığı belirtildi.

Bir süre önce İsveç'te polis tarafından gözaltına alınan Tat, Mölndal'daki gözetim merkezine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Tat, uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Mahmut Tat'ı taşıyan ve başkent Stockholm'den havalanan uçak, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

Polisler tarafından uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın, gece İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde gözaltında tutulduğu öğrenildi.

KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv