Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
HABER MERKEZİ
2022 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı, telafisi olmayan maçlara geçiliyor. İkinci tur heyecanı 2 karşılaşmayla başlayacak.
Son 16 turu karşılaşmaları bugün başlayacak ve 6 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
Bu karşılaşmalarının ardından kupaya 2 gün ara verilip ardından çeyrek final karşılaşmaları başlayacak.
Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı şöyle:
3 Aralık Cumartesi:
18.00 Hollanda-ABD
22.00 Arjantin-Avustralya
4 Aralık Pazar:
18.00 Fransa-Polonya
22.00 İngiltere-Senegal
5 Aralık Pazartesi:
18.00 Japonya-Hırvatistan
22.00 Brezilya-Güney Kore
6 Aralık Salı:
18.00 Fas-İspanya
22.00 Portekiz-İsviçre