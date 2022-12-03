Spor

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından kaybedenin eleneceği son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
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dünya Dünya Kupası

HABER MERKEZİ

2022 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı, telafisi olmayan maçlara geçiliyor. İkinci tur heyecanı 2 karşılaşmayla başlayacak.

Son 16 turu karşılaşmaları bugün başlayacak ve 6 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Bu karşılaşmalarının ardından kupaya 2 gün ara verilip ardından çeyrek final karşılaşmaları başlayacak.

Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

3 Aralık Cumartesi:

18.00 Hollanda-ABD

22.00 Arjantin-Avustralya

4 Aralık Pazar:

18.00 Fransa-Polonya

22.00 İngiltere-Senegal

5 Aralık Pazartesi:

18.00 Japonya-Hırvatistan

22.00 Brezilya-Güney Kore

6 Aralık Salı:

18.00 Fas-İspanya

22.00 Portekiz-İsviçre

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