Politika

Rus esaretinden kurtulan Ukraynalı bin 331 asker ve polise devlet nişanı

Rusya’nın esir aldığı, daha sonra esir takasıyla serbest kalan bin 331 Ukraynalı asker ve polise devlet nişanı verildi.
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dünya Volodimir Zelenskiy Ukranya Esir takası

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinde savaş başlattığı 24 Şubat'tan bu yana, Rus esaretinden esir takası yapılarak özgürlüğüne kavuşan bin 331 Ukraynalı asker ve polisi devlet nişanı ile ödüllendirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, Rusya tarafıyla bugüne kadar gerçekleştirdikleri esir takası sonucu özgürlüğüne kavuşan asker, polis ve sağlık çalışanlarına ödül takdim ettiğini belirtti.

Ödül töreninde konuşan Zelenskiy, Rus esaretinde kalan Ukraynalıların ülkelerine iade edilmesi için çaba harcayan herkese teşekkür ederek, "Bin 331 Ukraynalı, 24 Şubat'tan bu yana Rus esaretinden kurtarıldı. Ama herkesi, işgalciler tarafından esir alınan herkesi iade etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Ukrayna
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