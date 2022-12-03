Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş’ı doğruladı

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Selahattin Demirtaş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın kendisiyle görüşme talebinde bulunduğunu ve bu talebi Sırrı Süreyya Önder üzerinden ilettiğini söyledi.

Demirtaş, "Sözünü ettiğim görüşme talebi 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder aracılığıyla bana iletilmişti. Hatırlarsanız o dönem çözüm süreciyle ve İmralı heyeti, hükümet yetkilileri ve MİT müsteşarıyla sık sık bir araya geliyordu. Siyaseten de ahlaken de uygunsuz bir teklifti. Dolayısıyla zaten Öcalan ile açık bir görüşme trafiği sürerken beni öne çıkarma anlamına gelebilecek böylesi bir girişimi hiç düşünmeden reddettim. Bu girişim, Çözüm Sürecini sabote etmekten başka hiçbir işe yaramazdı ve görüştüğünüz muhataplarınıza karşı samimiyetsizlik, ikiyüzlülük anlamına gelirdi. Benim böyle bir oyunun parçası olmam mümkün değildi" dedi.

İsmail Saymaz, Demirtaş'ın açıklamalarını Sırrı Süreyya Önder'e sordu. Önder'i Halk TV yayınına da davet ettiğini belirten Saymaz, Önder'in bu teklifi reddettiğini söyledi.

Saymaz, Önder'in "Süreçte bir görüşme talebi olduğu doğrudur. Görüşmenin başlığı sürecin ve tarafların rol ve işlevlerine ve genel gidişatın değerlendirilmesine dairdir. Selahattin Bey de İmralı heyetinin yeterince görüştüğünü ve bir eşbaşkan olarak kendisinin çok hayati bir gündem olmadıkça görüşmesinin ahlaki olarak yanlış, siyaseten de doğru olmayacağını belirtmiştir" dediğini aktardı.