Politika

Kobani davasında ara karar: Tüm talepler reddedildi

Kobani davasında ara kararını açıklayan mahkeme, tüm talepleri reddederek, siyasetçilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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türkiye Kobani davası

HABER MERKEZİ

Sincan Cezaevi Kampüsü Duruşma Salonu’nda görülen duruşmada, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme, avukatların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 8 Kasım tarihinde eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında verdiği kararın Türkçesinin dosyaya konulması talebini kabul ederek, çeviri için Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı’na müzekkere yazılmasına karar verdi.

MA’nın haberine göre, mahkeme heyeti, iki hafta süren duruşma boyunca siyasetçiler ve avukatların mütalaa ve yargılama metoduna dair yaptıkları tüm itiraz ve talepleri reddederek, siyasetçilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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